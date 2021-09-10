РИАМО - 10 сен. Пьяная ссора двух мужчин в Красногорске закончилась поножовщиной, пострадавшего госпитализировали, а подозреваемого задержали, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

9 сентября утром из дома на Красногорском бульваре бригада скорой помощи доставила в медучреждение мужчину 1981 г. р. с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости.

За совершенное преступление полицейскими задержан гражданин 1968 г. р. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.