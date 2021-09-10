РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 сен. Во время экологической акции 11 сентября на общегородских и дворовых территориях городского округа Люберцы планируют высадить порядка 1,1 тыс деревьев и кустарников, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Дорогие люберчане, приглашаю вас принять участие 11 сентября в традиционной акции «Наш лес. Посади свое дерево»! Вместе высадим саженцы клена, березы, липы, чубушника, сирени – всего порядка 1,1 тыс. Акция пройдет на общегородских и дворовых территориях, а также в учреждениях образования. В городском округе Люберцы акция запланирована на 74 площадках. Посадочным материалом и необходимым инвентарем обеспечим, а главное – подарим заряд положительного настроения на весь день», - сказал Ружицкий.

Он пояснил, что подробный адресный перечень можно посмотреть на сайте: www.люберцы.рф, кликнув на тематический баннер, или по адресу: rgis.mosreg.ru.