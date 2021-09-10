РИАМО - 10 сен. В столичном районе Восточное Измайлово неизвестный в медицинской маске совершил ограбление гражданина 1998 года рождения. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Прибывшие на вызов сотрудники полиции установили, что 9 сентября в 19:20 на 11-й Парковой улице во дворе одного из домов неизвестный в медицинской маске распылил в лицо гражданина 1998 года рождения содержимое газового баллончика, забрал у него рюкзак с 2,25 млн руб. и скрылся.

Следствием возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».