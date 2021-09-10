РИАМО - 10 сен. 11 сентября в Подмосковье пройдет ежегодная экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево». В Ленинском округе центральной площадкой мероприятия станет набережная реки Купелинки в деревне Сапроново. Здесь будет высажено порядка 130 молодых деревьев - рябин, берез, лип, сообщает пресс-служба администрации округа.

В период с 1 по 18 октября озеленение продолжится на 29 площадках округа. Планируется высадить свыше 1,5 тысяч саженцев деревьев и кустарников.

«В Ленинском округе акция традиционно пользуется популярностью у жителей. Принять участие в высадке зеленых насаждений смогут все желающие, необходимым инвентарем обеспечим на месте», - пояснил глава Дмитрий Абаренов.

Акция «Наш лес» проводится в Подмосковье с 2014 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Экология». Ежегодно в восстановлении лесных угодий принимают участие сотни тысяч человек.

В Ленинском округе за время ее проведения было высажено порядка 20 тысяч деревьев.