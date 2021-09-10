РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 10 сен. В микрорайоне Силикат подмосковных Котельников обустроят парковку возле магазина, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Накануне прошла встреча жителей округа с заместителем главы администрации Ириной Копыльченко по вопросу необходимости парковочного пространства возле магазина «Дикси» в микрорайоне Силикат.

Копыльченко рассказала о плюсах размещения парковки. Во-первых, это даст возможность припарковаться практически возле входа в магазин, тяжелые сумки не придется далеко нести до машины. Во-вторых, это значительно разгрузит придомовую территорию от автомобилей, так как ранее жители жаловались на то, что во дворе нет места, потому что все заставлено машинами.

На парковочном пространстве обязательно будут места для инвалидов.

Помимо пожеланий по устройству парковки, жители высказали свои жалобы по поводу работы управляющей компании и другим вопросам.