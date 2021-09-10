Отопительный сезон осенью–2021: когда дадут тепло и куда обращаться, если батареи холодные

Где уже запускают отопление
Досрочно включать отопление уже начали в социальных учреждениях столицы. Происходит это по заявкам, которых, по сообщению пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы, в настоящий момент поступило около 40.
По словам заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, решение о времени начала отопительного сезона в полном объеме примут с учетом погодных условий. Он добавил, что по технологии включают отопление в течение пяти суток. Детские сады и школы, поликлиники и больницы первыми начинают получать тепло. Затем батареи нагреваются в жилых домах и офисных зданиях, следом — в торговых центрах и на заводах.
В Московской области, по информации пресс-службы вице-губернатора региона Евгения Хромушина, пробные пуски отопления в жилых домах и социальных объектах начнут с 14 сентября. Вода останется в системе под давлением и после завершения тестирования. Это позволит быстро подать тепло, если среднесуточная температура пять дней подряд не будет превышать плюс 8 градусов.
По словам вице-губернатора, в конце текущей недели синоптики обещают потепление: температура воздуха может подняться до плюс 20 градусов. Как утверждает Евгений Хромушин, если прогнозы специалистов не подтвердятся и число обращений жителей региона с просьбой включить отопление возрастет, то по поручению руководителя региона Андрея Воробьева тепло начнет поступать в социально значимые объекты и жилые дома раньше срока.
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Условия старта отопительного сезона
Если среднесуточная температура воздуха на улице на протяжении пяти дней держится на уровне не выше плюс 8 градусов, то в жилые дома и объекты социальной сферы начинают подавать тепло. Этот норматив прописан в правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением правительства России от 6 мая 2011 года № 354.
Но включить отопление могут и раньше, чем после пятидневного похолодания. Решение о подаче тепла в Москве принимает столичное правительство, в Подмосковье — администрация конкретного муниципалитета. Власти могут дать распоряжение о подаче тепла раньше установленного времени, если по прогнозу в ближайшие дни ожидаются заморозки.
Отключение отопления по нормативам происходит в том случае, если среднесуточная температура пять дней держится на уровне выше плюс 8 градусов.
На сколько могут оставить без отопления
Во время отопительного сезона по закону допускаются следующие перерывы в подаче тепла:
- суммарно не более 24 часов в течение одного месяца;
- не более 16 часов, если в помещении больше плюс 12 градусов;
- не более 8 часов, если в помещении от плюс 10 до плюс 12 градусов;
- не более 4 часов, если в помещении от плюс 8 до плюс 10 градусов.
Температурные нормы
Согласно правилам предоставления коммунальных услуг, температура воздуха внутри жилых помещений должна быть не ниже плюс 18 градусов, а в угловых комнатах — не менее плюс 20 градусов.
При этом допустимое превышение нормативной температуры — не более 4 градусов, допустимое снижение температуры в ночное время суток — не более 3 градусов. Снижение температуры в жилом помещении в дневное время не допускается.
Куда жаловаться на оказываемые услуги
Управляющая компания — первая инстанция для обращений в случае, если отопление в доме не включили вовремя или радиаторы греют недостаточно хорошо.
Если УК не реагирует на жалобы, можно направить обращение в Госжилинспекцию. В региональное отделение по Московской области можно позвонить по телефону горячей линии +7 (498) 602-83-32.
У жителей Москвы есть возможность связаться с профильным ведомством через электронную приемную столичного правительства, позвонить на горячую линию по вопросам отопления по телефону +7 (800) 100-23-29, горячую линию ПАО «МОЭК» по номеру +7 (495) 539-59-59 или отправить заявку с помощью мобильного приложения «Госуслуги Москвы».
Также жители Подмосковья могут пожаловаться на качество отопления через портал «Добродел», а москвичи — через портал «Наш город».
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