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Шпаргалки

Отопительный сезон осенью–2021: когда дадут тепло и куда обращаться, если батареи холодные

Какой должна быть температура воздуха на улице, чтобы тепло пришло в дома, и что делать, если отопление не дали в срок, читайте в материале РИАМО.
© РИАМО,   Николай Корешков
1

Где уже запускают отопление

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы,   М. Мишина

Досрочно включать отопление уже начали в социальных учреждениях столицы. Происходит это по заявкам, которых, по сообщению пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы, в настоящий момент поступило около 40.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, решение о времени начала отопительного сезона в полном объеме примут с учетом погодных условий. Он добавил, что по технологии включают отопление в течение пяти суток. Детские сады и школы, поликлиники и больницы первыми начинают получать тепло. Затем батареи нагреваются в жилых домах и офисных зданиях, следом — в торговых центрах и на заводах.

В Московской области, по информации пресс-службы вице-губернатора региона Евгения Хромушина, пробные пуски отопления в жилых домах и социальных объектах начнут с 14 сентября. Вода останется в системе под давлением и после завершения тестирования. Это позволит быстро подать тепло, если среднесуточная температура пять дней подряд не будет превышать плюс 8 градусов.

По словам вице-губернатора, в конце текущей недели синоптики обещают потепление: температура воздуха может подняться до плюс 20 градусов. Как утверждает Евгений Хромушин, если прогнозы специалистов не подтвердятся и число обращений жителей региона с просьбой включить отопление возрастет, то по поручению руководителя региона Андрея Воробьева тепло начнет поступать в социально значимые объекты и жилые дома раньше срока.

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2

Условия старта отопительного сезона

© РИАМО,   Александр Манзюк

Если среднесуточная температура воздуха на улице на протяжении пяти дней держится на уровне не выше плюс 8 градусов, то в жилые дома и объекты социальной сферы начинают подавать тепло. Этот норматив прописан в правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением правительства России от 6 мая 2011 года № 354. 

Но включить отопление могут и раньше, чем после пятидневного похолодания. Решение о подаче тепла в Москве принимает столичное правительство, в Подмосковье — администрация конкретного муниципалитета. Власти могут дать распоряжение о подаче тепла раньше установленного времени, если по прогнозу в ближайшие дни ожидаются заморозки.

Отключение отопления по нормативам происходит в том случае, если среднесуточная температура пять дней держится на уровне выше плюс 8 градусов.

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3

На сколько могут оставить без отопления

© РИАМО,   Николай Корешков

Во время отопительного сезона по закону допускаются следующие перерывы в подаче тепла:

- суммарно не более 24 часов в течение одного месяца;

- не более 16 часов, если в помещении больше плюс 12 градусов;

- не более 8 часов, если в помещении от плюс 10 до плюс 12 градусов;

- не более 4 часов, если в помещении от плюс 8 до плюс 10 градусов.

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4

Температурные нормы

Согласно правилам предоставления коммунальных услуг, температура воздуха внутри жилых помещений должна быть не ниже плюс 18 градусов, а в угловых комнатах — не менее плюс 20 градусов.

При этом допустимое превышение нормативной температуры — не более 4 градусов, допустимое снижение температуры в ночное время суток — не более 3 градусов. Снижение температуры в жилом помещении в дневное время не допускается.

5

Куда жаловаться на оказываемые услуги

© РИАМО,   Александр Манзюк

Управляющая компания — первая инстанция для обращений в случае, если отопление в доме не включили вовремя или радиаторы греют недостаточно хорошо.

Если УК не реагирует на жалобы, можно направить обращение в Госжилинспекцию. В региональное отделение по Московской области можно позвонить по телефону горячей линии +7 (498) 602-83-32. 

У жителей Москвы есть возможность связаться с профильным ведомством через электронную приемную столичного правительства, позвонить на горячую линию по вопросам отопления по телефону +7 (800) 100-23-29, горячую линию ПАО «МОЭК» по номеру +7 (495) 539-59-59 или отправить заявку с помощью мобильного приложения «Госуслуги Москвы».

Также жители Подмосковья могут пожаловаться на качество отопления через портал «Добродел», а москвичи — через портал «Наш город».

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