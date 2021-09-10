Отопительный сезон осенью–2021: когда дадут тепло и куда обращаться, если батареи холодные

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Досрочно включать отопление уже начали в социальных учреждениях столицы. Происходит это по заявкам, которых, по сообщению пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы, в настоящий момент поступило около 40.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, решение о времени начала отопительного сезона в полном объеме примут с учетом погодных условий. Он добавил, что по технологии включают отопление в течение пяти суток. Детские сады и школы, поликлиники и больницы первыми начинают получать тепло. Затем батареи нагреваются в жилых домах и офисных зданиях, следом — в торговых центрах и на заводах.

В Московской области, по информации пресс-службы вице-губернатора региона Евгения Хромушина, пробные пуски отопления в жилых домах и социальных объектах начнут с 14 сентября. Вода останется в системе под давлением и после завершения тестирования. Это позволит быстро подать тепло, если среднесуточная температура пять дней подряд не будет превышать плюс 8 градусов.

По словам вице-губернатора, в конце текущей недели синоптики обещают потепление: температура воздуха может подняться до плюс 20 градусов. Как утверждает Евгений Хромушин, если прогнозы специалистов не подтвердятся и число обращений жителей региона с просьбой включить отопление возрастет, то по поручению руководителя региона Андрея Воробьева тепло начнет поступать в социально значимые объекты и жилые дома раньше срока.

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