РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 сен. Возле домов 3 и 4 на Речной улице Красногорска появилась новая благоустроенная площадка: 2 игровые зоны, стол для игры в пинг-понг, площадка для воркаута, 5 опор освещения с камерами видеонаблюдения, подключенными к системе «Безопасный регион», сообщается в Telegram-канале администрации округа.

Ремонт площадки произвели в рамках программы комплексного благоустройства.

Всего по программе комплексного благоустройства дворовых территорий в округе отремонтируют 32 двора, 5 детских площадок установят по программе губернатора.

На следующий год запланировано комплексное благоустройство 38 дворов на территории округа.