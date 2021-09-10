РИАМО - 10 сен. В честь 5-летия со дня открытия Московского центрального кольца в поездах на этой линии запустили аудиоэкскурсии, а на некоторых станциях сыграют живую музыку, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Аудиоэкскурсии расскажут о городских районах, которые поезд будет проезжать. Так, в районе станции «Владыкино» пассажирам расскажут о храме Рождества Пресвятой Богородицы XIX века, а у станции «Ростокино» - историю местного виадука.

Для того, чтобы прослушать все сообщения об интересных объектах мегаполиса, нужно проехать кольцо протяженностью 54 км целиком, это займет порядка 1,5 часов.

Также участники проекта «Музыка в метро» сыграют на некоторых станциях МЦК живую музыку. Услышать представление можно будет на станциях «Шелепиха», «Зорге», «Панфиловская», «Окружная», «Владыкино», «Ботанический сад», «Измайлово», «Нижегородская», «Дубровка», «Автозаводская», «Кутузовская», «Деловой центр».

Кроме того, на станциях пассажирам подарят значки и воздушные шары с атрибутикой МЦК.

Благодаря запуску МЦК 5 лет назад улучшилась транспортная доступность 34 районов Москвы, в которых проживают свыше 3 млн человек. Линия до 15% разгрузила метро и на 20-40% – железнодорожные вокзалы.