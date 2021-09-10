РИАМО - 10 сен. В Москве возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью мужчины 1966 года рождения. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Установлено, что 8 сентября в 17 часов неизвестный злоумышленник в невыясненном месте избил мужчину. Пострадавший получил множественные травмы: переломы костей лицевого скелета, травму грудной клетки, множественные переломы ребер, разрыв селезенки.

В тот же день потерпевший был доставлен в больницу. Из медучреждения информацию об избиении передали в отделение МВД России по московскому району Отрадное. Возбуждено уголовное дело.