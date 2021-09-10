РИАМО - 10 сен. В пятницу МЧС РФ проведет по всей стране акцию памяти трагически погибшего министра Евгения Зиничева, передает ТАСС.

«В 16:00 по московскому времени во всех пожарно-спасательных частях и подразделениях министерства выстроится специальная техника, на которой включат проблесковые маячки и сирены в память о министре Евгении Николаевиче Зиничеве», - сообщили в МЧС.

Зиничев погиб на 56-м году жизни. Трагедия случилась 8 сентября в Красноярском крае. Он пытался спасти режиссера Александра Мельника, упавшего в воду.

С Зиничевым простились в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС в Москве. На церемонию приехали президент России Владимир Путин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и другие.

Похороны главы МЧС России пройдут в Санкт-Петербурге.

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