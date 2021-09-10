РИАМО - 10 сен. За 12 лет со дня основания офисов «Мои документы» в Подмосковье в них было оказано более 117 млн услуг, а работа МФЦ стала эталоном качества, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«В нашем регионе действуют 126 офисов МФЦ и 221 территориальное подразделение, где ежедневно услуги получают 70 тыс. граждан. Работа МФЦ Подмосковья на сегодняшний день стала настоящим эталоном качества. Об этом говорят сами жители: свыше 1,1 млн посетителей наших центров оценили их работу на «отлично» – это 96% из всех, кто прошел опрос после посещения офиса», - сказал министр госуправления, ИТ и связи Московской области Максим Рымар.

Он отметил, что работа МФЦ продолжает совершенствоваться. В области действует система «зеркального мониторинга», позволяющая следить за качеством оказания всех 336 видов услуг, которые предоставляются на базе многофункциональных центров.

Первый офис МФЦ в Московской области открылся в Балашихе в сентябре 2009 года. Тогда в отделении работали 35 специалистов, 42 окна и предоставлялись 24 услуги. Сегодня в подмосковных офисах «Мои документы» предоставляются 336 очных и 211 электронных услуг и работают 7 тыс. специалистов.

С 2018 года в Подмосковье также реализуется проект «Цифровые МФЦ». Это центры для получения электронных госуслуг, они были открыты на базе существующих МФЦ, а в некоторых округах для них отведены отдельные помещения. Сегодня в регионе действуют 367 цифровых зон с доступом к электронным госуслугам. Каждый месяц услугами цифровых МФЦ пользуются около 50 тыс. заявителей.

Все сотрудники МФЦ области проходят программу обучения для работы с клиентами по системе наставничества. Отдельно для подмосковных МФЦ Мингосуправления региона создало ряд тренингов по развитию навыков управления, стилям руководства и управлению конфликтами. Операторы окон обслуживания в МФЦ обучаются культуре общения с посетителями, деловому этикету и соблюдению подобающего внешнего вида.

Ежемесячно тренинги и обучающие курсы по новым услугам проходят 5 тыс. работников МФЦ.

В ноябре 2019 года в регионе учредили новый профессиональный праздник - День работника МФЦ Московской области. Ежегодно он отмечается во вторую субботу сентября.

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