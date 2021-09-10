РИАМО - 10 сен. Московские врачи вылечили от коронавируса еще 1443 пациента, всего инфекцию в городе победили 1 461 536 человек, сообщает столичный оперштаб.

За прошедшие сутки в мегаполисе подтвердили 1 566 новых случаев Covid-19, госпитализированы 576 пациентов, скончались 48 человек. На ИВЛ в медучреждениях города находятся 258 человек.

С начала пандемии в Москве выявили 1 582 641 случай заболевания, умерли 27 935 Covid-пациентов.

Москвичам напомнили, что победить пандемию можно только с помощью вакцинации. Прививка делается бесплатно, препарат вводят в 2 этапа с перерывом по времени.

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