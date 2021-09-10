РИАМО - 10 сен. Московскому центральному кольцу исполнилось 5 лет, за это время им воспользовались более 633 млн пассажиров, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Благодаря запуску МЦК улучшилась транспортная доступность 34 районов столицы, где живут больше 3 млн человек. Кольцо до 15% разгрузило линии метро и на 20-40% – железнодорожные вокзалы.

В 2022 году планируется соединить МЦК с Киевским направлением МЖД, а позже с двумя линиями подземки – Троицкой и Бирюлевской.

«Старую кольцевую ж/д дорогу в столице хотели реанимировать несколько раз. Но только 5 лет назад, после длительной подготовки под руководством мэра Москвы мы смогли запустить пассажирское движение. И никто не мог представить, что с первых дней МЦК станет таким популярным», — отметил заммэра столицы, глава городского Дептранса Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что кольцо сделало доступнее десятки районов Москвы, дало импульс для развития прилегающих территорий, которые долгие годы считались забытыми и непривлекательными. Вокруг станций начали появляться жилые комплексы, бизнес-центры, развиваться общественное пространство.

«Вместе с МЦК изменилась Москва, которую трудно теперь представить без этого комфортного городского транспорта», — заключил Ликсутов.