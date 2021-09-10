РИАМО - 10 сен. Помимо прививки от коронавируса, осенью стоит вакцинироваться от гриппа. Кроме того, стоит привиться от вирусного гепатита В, кори, сообщил кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Илья Акинфиев.

«В прошлом году снизилась заболеваемость респираторными инфекциями, в том числе гриппом. Если спросить в своем окружении, то можно заметить, что люди не болели. Это связано с тем, что все носили маски, а количество контактов было уменьшено. Сейчас весь мир возвращается к обычной жизни, к тому, что было до 2020 года, поэтому вакцинация от гриппа нужна, как это было до Covid-19 и масок», - сказал Акинфиев в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что взрослым также стоит делать и другие прививки. Так, нужно прививаться от вирусного гепатита В. Если человек уже проходил вакцинацию от кори, то у него есть пожизненная защита. Если прививки от кори не было, то нужно ее сделать, потому что взрослые очень тяжело переносят корь.

Акинфиев добавил, что каждые 10 лет надо прививаться от дифтерии и столбняка.