РИАМО - 10 сен. Депутаты фракции «Единая Россия» и первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии Андрей Турчак внесли в Госдуму проект закона, который предусматривает пожизненное заключение для ранее судимых педофилов. Об этом сообщает ТАСС.

Данный документ предлагает пожизненно сажать педофилов в тюрьму за повторное изнасилование детей до 18 лет.

Еще пожизненный срок будет предусмотрен для ранее не привлекавшихся к ответственности педофилов за аналогичные преступления, которые он совершил в отношении двух и более детей, или когда «преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления».

Авторами проекта выступили первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников и руководитель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Также партия планирует разработать проект закона о постоянном контроле за вышедшими из тюрьмы педофилами, отметил Хинштейн.

«Приступаем к подготовке закона о постоянном контроле за вышедшими на свободу лицами, чьи действия не подпали под пожизненное заключение (например, если преступление произошло без насилия, при обоюдном согласии). Необходимо проработать его техническую реализацию, синхронизировать с законодательством об административном надзоре и профилактике преступлений», - написал он в Telegram-канале.

Депутат подчеркнул, что члены ЕР выступают за «максимально суровое наказание» для педофилов.