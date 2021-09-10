РИАМО - 10 сен. Рабочие завершили благоустройство двух скверов, которые находятся возле Донского монастыря в столице, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В Монастырском сквере, который расположен в границах улицы Донская, 1-го Донского проезда и Дальнего переулка, была обновлена спортплощадка. Там появились 2 новые детские площадки, площадка для настольных игр.

Также в сквере сделали зоны тихого отдыха и удобные скамейки, привели в порядок дорожно-тропиночную сеть, посадили кусты и деревья, установили новые фонари. Для владельцев собак в сквере появилась площадка для выгула и дрессировки собак.

Вдоль стен монастыря появилась дополнительная архитектурная подсветка.

Прогулять можно по новой аллее, там также появились стенды с информацией об истории Донского монастыря.

Кроме того, был благоустроен Донской сквер, находящийся между улицами Донская, Стасовой, Орджоникидзе и 3-м Донским проездом. Там обновили дорожки и тропинки, положили асфальт на прилегающую парковку, высадили деревья и кустарники, установили новые фонари.

В сквере появились площадки для отдыха с качелями и детская площадка. В центре Донского сквера поставили сцену.