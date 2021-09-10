РИАМО - 10 сен. С 1 октября в ГУМе возобновит работу центр вакцинации от коронавирусной инфекции, всем клиентам будут раздавать знаменитое мороженое, сообщил основатель и председатель совета директоров группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.

Пункт вакцинации в ГУМе изначально был открыт 18 января.

«Центр вакцинации в ГУМе восстановит свою работу 1 октября. Там снова каждый вакцинированный получает свое ГУМовское мороженое», - сказал Куснирович в ходе пленарного заседания форума социальных инноваций регионов.

Вакцинация от коронавируса в Москве проводится также в городских поликлиниках и в точках работы выездных бригад в популярных общественных местах.

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