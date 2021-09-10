РИАМО - 10 сен. Сотрудниками управления государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарного контроля Минсельхозпрода выписаны штрафы на сумму порядка 47 тыс. рублей для владельцев при нарушении выгула собак. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению правил выгула домашних животных в Подмосковье продолжаются. На сегодня совершено 153 выезда по обращениям граждан. За нарушение содержания и выгула собак составлено 17 протоколов, вынесено 18 постановлений. Виновные лица привлечены к ответственности на сумму 46,7 тыс. рублей. Также вынесено более 10 предупреждений», - сказал Сергей Воскресенский.

Штрафы за нарушения правил выгула домашних животных, предусмотренные изменениями закона «Кодекс Московской области об административных правонарушениях», вступили в силу 25 июня 2021 года.

Несоблюдение правил выгула домашних животных влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 рублей до 5 тыс. рублей.