РИАМО - 10 сен. Мэр столицы Сергей Собянин осмотрел ход строительства Международного центра самбо и Центра бокса в спорткомплексе «Лужники», работы по их возведению планируют завершить в этом году, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

«Недавно самбо получило долгожданное признание со стороны Международного олимпийского комитета. Это решение даст огромный толчок к развитию этого вида спорта в нашей стране и за рубежом. Москва должна быть готова к тому, чтобы стать одним из глобальных центров самбо», - сказал мэр.

Он уточнил, что поэтому в столице строят новый центр самбо, который по масштабам и функционалу не имеет аналогов в мире.

«Да и боксерам давно необходим свой дом для тренировок и соревнований. До конца года надеемся завершить строительство», – добавил Собянин.