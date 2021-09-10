РИАМО - 10 сен. Мифы о том, что оппозицию не допускают до участия в выборах, что ставятся препятствия для осуществления наблюдения и так далее, опровергаются исследованиями и фактическими данными о подготовке к избирательной кампании. Так, число отказов в регистрации кандидатов снизилось, сообщили РИАМО эксперты.

Ранее на площадке ТАСС был представлен доклад фонда исследования проблем демократии «Мифы о российских выборах. Как работает «пятая колонна». Так, было указано, что западные государства поняли, что обеспечить попадание в Госдуму людей, которые являются системными противниками всей политической системы России, не удастся. Они взяли курс на делегитимизацию выборов в общественном мнении.

Мифы о допуске к выборам

В докладе отмечается, что данные о 9 млн «лишенцев» избирательного права не соответствуют истине и завышены во много раз. Кроме того, более чем в 8 тыс. раз завышены данные из утверждения о том, что права быть избранными в ближайшее время лишатся еще сотни тысяч россиян, что связано со вступлением в силу новых экстремистских поправок. Однако фактически на выборах в Госдуму отказали в участии только 12 экстремистам.

«До последнего месяца это вопрос не поднимался, так как всем внутри избирательного сообщества были понятны критерии для лиц, отбывших или отбывающих наказание в местах лишения свободы. Были запреты для членов террористических организаций и так далее», — сказал директор института прикладных политических исследований Григорий Добромелов.

Он добавил, что некоторые из тех, кто поражен в правах, являются активной политической частью общества, особенно те, кто поддерживает Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального (признан иностранным агентом и экстремисткой организацией). В то же время эксперт добавил, что внесение изменений в избирательное законодательство прямо накануне выборов, еще и, по сути, наказывающее людей задним числом, наносит больше вреда политической системе, чем пользы.

«Значимая ли это аудитория (сторонники Навального – ред.) для результатов выборов? Нет, незначимая. Значима ли она, чтобы сказать, что выборы нелегитимны? Нет. У сторонников Навального нет электорально значимой аудитории. Дали бы им спокойно проиграть с треском - было бы лучше», — подчеркнул Добромелов.

Статистика также опровергает миф о том, что оппозицию не допустили к выборам. Число отказов при регистрации партийных списков и на выборах в одномандатных округах уменьшилось. Многие из тех, кого, по данным иноагентов, ограничили в праве участвовать в выборах, не подавали никаких документов для участия выборах. Остальные были зарегистрированы, причем некоторые и по мажоритарной, и по пропорциональной системам.

«По опыту – 30 лет в России проходят выборы – чаще всего какой-то раздутый скандал при разборе судом не находит подтверждения. И поскольку политика дело публичное, то ее стараются превратить в некое шоу. Часто происходит то, что ради пиара люди критикуют, раздувают скандалы и так далее», — рассказал политолог, эксперт центра прикладных исследований и программ (ПРИСП) Арсений Беленький.

Он добавил, что количество кандидатов выросло – и по одномандатным округам, и по спискам.

«Возможно, у кого-то были какие-то трудности с документами, регистрациями и так далее. Но это точно не носит массовый характер», — подчеркнул Беленький.

Мифы о наблюдении и вбросах

Миф о том, что якобы власти сделали невозможным наблюдение за выборами, опровергается наличием сотен тысяч наблюдателей от политических партий, а также от общественных палат. Помимо этого, в наблюдении активно участвует организация «Голос», в которой утверждают, что якобы получение статуса иноагента сделало наблюдение для нее невозможным.

«Мне кажется, что те люди, которые хотят искренне наблюдать за выборами, за их честностью и так далее, они сейчас способны найти возможности, чтобы наблюдать и проследить за честностью выборов. Ни в СМИ, ни в соцсетях нет запроса от наблюдателей: от кого нам наблюдать, как нам наблюдать, кого-то там не допустили наблюдать. То есть, мне кажется, что сегодня это похоже на миф – реальное ограничение за наблюдением», — отметил Беленький.

Опровергнут миф и о вброшенных голосах на выборах. Так, аналитик Сергей Шпилькин заявлял, что распределение при голосовании якобы должно носить «колоколообразную форму», а наличие «горбов» подтверждает фальсификации. Однако такие «горбы» наблюдались при голосовании за партии «Яблоко», КПРФ, Григория Явлинского и Павла Грудинина в прошлые годы. Таким образом, если следовать заявлениям Шпилькина, то в регионах были вбросы за этих кандидатов и партии. Подобные абсурдные выводы опровергают мнение Шпилькина.

«Среди социологов мы шутим, что есть секта поклонников Шпилькина и Гаусса. Он же на основании теоремы Гаусса делает вывод о том, что при нормальном распределении голосов на избирательных участках они должны соответствовать гауссовскому распределению. При этом даже сам господин Шпилькин не сделал очень очевидный процесс: надо сравнить выборы в разных странах», - подчеркнул Добромелов.

По его словам, эксперты считают, что по методу Шпилькина невозможно классифицировать выборы и давать им оценку.

Выборы

В России с 17 по 19 сентября пройдут выборы в Госдуму. В них примут участие представители КПРФ, партии «Зеленые», ЛДПР, партий «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», «Яблоко», «Партия роста», «Партия свободы и справедливости», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина», «Партия пенсионеров».