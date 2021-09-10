РИАМО - 10 сен. В Москве за минувшие сутки выявили 1566 новых случаев коронавируса, с начала пандемии в городе выявили 1 582 641 случай заражения, сообщает столичный оперштаб.

В мегаполисе продолжается вакцинация и ревакцинация жителей от коронавирусной инфекции. Сделать прививку можно в поликлиниках и выездных пунктах вакцинации.

Ранее руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун отметил очень высокую вероятность четвертой волны Covid-19 этой осенью.

За сутки на территории России зафиксирован 18 341 новый случай инфицирования, умерли 789 пациентов, полностью выздоровел 17 121 человек.

В стране с начала пандемии зарегистрировано 7 102 625 случаев Covid-19, умерли 191 165 пациентов, выздоровели 6 357 272 человека.

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