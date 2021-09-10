РИАМО - 10 сен. Президент России Владимир Путин приехал на прощание с главой МЧС Евгением Зиничевым, передает корреспондент РИАМО.

Президент почтил память Зиничева, возложив цветы к гробу. Он также выразил слова сочувствия вдове и сыну покойного.

Прощание проходит в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС в Москве. Ранее на прощание прибыли премьер-министр России Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Похороны главы МЧС России пройдут в Санкт-Петербурге. Трагедия случилась 8 сентября в Красноярском крае. Он пытался спасти режиссера Александра Мельника, упавшего в воду. Ему посмертно присвоили звание Героя России.

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