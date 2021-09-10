РИАМО - 10 сен. Рабочие завершили реконструкцию Собачьего пруда в московском парке «Сокольники» ко Дню города, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Дно водоема было очищено от иловых отложений, также в рамках работ демонтировали старое деревянное берегоукрепление, дно пруда выровняли и сделали надежный водоупорный слой из многослойной, высокопрочной и эластичной мембраны.

На пруду сделали откосную береговую линию, так как это способствует накоплению осадков и удобно для водоплавающих птиц.

Чтоб поддержать качество воды, были созданы 3 зоны биоплато общей площадью 200 кв. м. Там посадили ирис обыкновенный, ирис болотный, сусак зонтичный, рогоз узколистный и кувшинки. Данные растения мешают размножению водорослей, которые вызывают цветение водоема, и помогают самоочищению воды от вредных примесей.

От основной акватории пруда биоплато отделили габионами. Это сделано, чтобы исключить попадание грунта и избежать разрастания растений.

В 2021 году в столице реконструировали 13 прудов. Еще на 14 водоемах работы продолжаются.

«Столичные водоемы - важная составляющая формирования городской среды. Они не только создают благоприятные климатические условия, но и на протяжении многих лет остаются излюбленным местом отдыха москвичей», – отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, для обеспечения надлежащего содержания московских водоемов специалисты систематически их обследуют. Если выявляются проблемы, то принимается решение о реконструкции.

Перечни водных объектов, которые будут благоустроены и реконструированы, формируются каждый год с учетом мнения жителей столицы.