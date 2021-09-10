РИАМО - 10 сен. В список «Городов трудовой доблести» включены Алдан, Воркута, Дзержинск, Кемерово, Кострома, Лысьва, Мончегорск, Оха, Ступино, Сызрань, Чита и Бологое. Последний город предложила удостоить почетного звания Российская академия наук. Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» 9 сентября подчеркнул, что масштаб и значимость подвига тыла до сих пор трудно осмыслить.

Указ будет подписан в ближайшее время.

«В пекле начавшейся войны в кратчайшие сроки на тысячи километров вглубь страны были эвакуированы и снова развернуты, перепрофилированы жизненно необходимые производства. Освоен, поставлен на конвейер выпуск новейших образцов оружия, боеприпасов, техники, многократно увеличены добыча сырья, поставки стратегических ресурсов и материалов. Объемы продукции тех лет поражают даже сейчас, в мирное время. И непостижимо, сколько человеческих сил ушло, чтобы обеспечить все это и именно тогда — в самое трудное военное лихолетье», — сказал глава государства.

Он напомнил, что почетное звание «Город трудовой доблести» утверждено в знак уважения и преклонения перед теми, кто отдал все для достижения Победы. Этого звания уже удостоены 32 города.

«В 2020 году партия «Единая Россия» поддержала инициативу о присвоении отличившимся тыловым городам особого статуса и активно ее развивает, собирает материалы для выдвижения, проводит общенародные голосования», — подчеркнул президент.

Секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, представляя главе государства список городов-претендентов на присвоение почетного звания, отметил, что без них была бы невозможна Победа.

«Это подтверждается не только огромной поддержкой жителей — всего собрано 2,3 млн подписей, но и экспертными заключениями Российской академии наук. Уважаемый Владимир Владимирович, от лица жителей, которые выдвинули свои города на присвоение звания, «Единая Россия» просит вас вновь поддержать предложение о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» вышеперечисленным 11 городам», — сказал Андрей Турчак.

Первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России» Александр Коган отметил, что был одним из тех, кто активно поддержал эту инициативу.

«Я считаю, что город Ступино по праву достоин носить почетное звание «Город трудовой доблести». Благодаря трудам ступинцев в годы Великой Отечественной войны авиакомбинат ни на минуту не прекращал свою работу. Он 16 раз выходил победителем во Всесоюзном соцсоревновании, 7 раз получал переходящее Красное знамя. Почти все винты советских самолетов были произведены на ступинском предприятии. Огромный трудовой подвиг, который мы никогда не забудем. Спасибо всем, кто принял участие в голосовании и поддержал проект. Нас более 65 тысяч!» – заявил Александр Коган.

Президент также поручил «Единой России» привести в порядок мемориальные места в «Городах трудовой доблести» и заняться вопросом повышения уровня знаний молодежи о подвиге народа в Великой Отечественной войне.

«Хотел бы предложить «Единой России» взять на себя обязанность, миссию — привести в этих городах в порядок все объекты, памятники, связанные с подвигом фронта и тыла. Вместе с жителями подумать и запустить просветительские программы для молодых людей, для молодежи. Чтобы ребята знали, как много для Победы сделал их родной город, их семьи», — сказал глава государства.

В 2021 году президент подписал указ «О присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» 12 городам — «Единая Россия» предложила включить в этот список 11 из них: Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень.

Годом ранее, в 2020 году, партия единогласно поддержала инициативу главы государства об установлении в стране звания «Город трудовой доблести». Андрей Турчак предложил президенту расширить список населенных пунктов с 11 до 20.