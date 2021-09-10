РИАМО - 10 сен. За последние пять месяцев сервисом «Библиотеки Москвы» воспользовались более 15 тысяч раз, он позволяет находить нужные издания и приходить за ними в выбранную библиотеку, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Также с помощью сервиса возможно отслеживать новые поступления в фонды библиотек и знакомиться с тематическими подборками литературы, продлевать время хранения книги и пользоваться электронным читательским билетом, чтобы брать нужные издания.

«Онлайн-сервис объединил книжные фонды и все современные возможности столичных библиотек по принципу одного окна. Горожанам стало удобнее пользоваться многомиллионным книжным фондом, а сами читальни стали еще более открытыми для москвичей. Пользователи уже получили в библиотеках 10 тыс. забронированных книг и больше 15 тыс. раз добавили книги в избранное, чтобы прочитать потом или, если книги нет в наличии, вернуться позже и забронировать», — рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

Что любят читать взрослые

Взрослые читатели в основном обращаются к современной русской литературе. На первом месте по числу бронирований оказалась книга Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». Речь в книге идет о нескольких болезненных днях из жизни одной екатеринбургской семьи. Роман обсуждали еще до его выхода, он остается одним из самых читаемых у пользователей сервиса.

В числе популярных книг также оказались «Пищеблок» Алексея Иванова, «Авиатор» Евгения Водолазкина, «Непобедимое Солнце» Виктора Пелевина. Также в лидерах книга «НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед» Джена Синсеро, зарубежный детектив «Безмолвный пациент» Алекса Михаэлидеса, научно-популярный бестселлер «Sapiens. Краткая история человечества» Юваля Ной Харари и произведения русских классиков — Федора Достоевского и Александра Грибоедова.

В списке «Летнее чтение», в который вошло 25 произведений разных жанров, созданных современными российскими и зарубежными писателями, а также классиками мировой литературы, наибольшей популярностью пользуется книга Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков».

В подборке произведений, которые стоит прочитать детям и подросткам летом, лидирует повесть-сказка Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Среди юных читателей сервиса популярна серия романов о Гарри Поттере английской писательницы Джоан Роулинг. Также дети полюбили книгу «Вафельное сердце» норвежской писательницы Марии Парр. В ней рассказывается о приключениях 9-летнего мальчика Трилле и его одноклассницы и соседки Лены, живущих в вымышленной бухте Щепки-Матильды.

Читательский билет онлайн

Посетители библиотек, оформившие единый читательский билет (ЕЧБ), теперь могут использовать его электронную версию. Это позволит не носить с собой пластиковую карту и брать книги по штрихкоду в телефоне или на планшете. Электронные билеты принимают в любой из 440 городских библиотек.

Получить электронную версию можно на mos.ru, для этого нужно ввести номер ЕЧБ в разделе «Мои документы» в едином личном кабинете или кабинете читателя в сервисе «Библиотеки Москвы». Штрихкод с номером читательского билета отобразится после автоматической проверки.

Использование сервиса

Чтобы пользоваться сервисом, нужно иметь стандартную или полную учетную запись на mos.ru. Зарегистрироваться может любой желающий. Для этого достаточно заполнить онлайн-форму, указав фамилию, имя и отчество, адрес электронной почты, номер мобильного телефона, придумать пароль и контрольный вопрос (он пригодится, если пароль понадобится восстановить). После регистрации пользователь получит стандартную учетную запись. Она предусматривает базовый набор услуг и сервисов.

Чтобы найти и забронировать книгу с помощью сервиса, необходимо открыть на mos.ru раздел «Культура» и выбрать категорию «Библиотеки Москвы. Сервис поиска и бронирования книг». Искать произведения можно по названию, серии, автору, издательству и другим параметрам. Сервис отобразит на интерактивной карте все библиотеки, в которых они есть в наличии, с указанием адреса, телефона и времени их работы, а также количества книг, доступных для онлайн-бронирования. После выбора библиотеки нужно ввести данные получателя — номер единого читательского билета, а затем нажать на кнопку «Забронировать».

Информация о забронированных книгах или заказах, находящихся в процессе оформления, появится в кабинете читателя. Туда же поступит уведомление, когда издание будет готово к выдаче. Забронированные с помощью нового сервиса книги можно забрать домой или взять в читальный зал библиотеки.