В 2021 году в Москве не планируют массовых гуляний в честь Дня города. По словам мэра столицы Сергея Собянина, праздник пройдет «по-домашнему». Несмотря на это, для горожан подготовили весьма разнообразную развлекательную программу. На ВДНХ пройдут праздничные концерты, спектакли, мастер-классы и игры. На 12 площадках в центре города можно будет полюбоваться деревьями, кустарниками и цветами в рамках фестиваля «Цветочный джем», а у гостиницы «Украина» соберут множество ретро-автомобилей. Чем еще заняться в столице в предстоящий уикенд, читайте в материале РИАМО.

День города на ВДНХ

Пресс-служба ВДНХ

В предстоящие выходные всех посетителей ВДНХ ждут различные экскурсии, лекции, кинопоказы и концерты в честь 874-летия Москвы. Главные темы праздника — дружба и гостеприимство.

На территории ВНДХ пройдет концерт, его разделят на три части: с 12:00 до 13:30, с 15:00 до 17:00 и с 19:00 до 22:00. Здесь выступят Данила Луковкин и кавер-группа Boom Brass Band, Агнесса Королева и кавер-группа Soho, а также группа «Ундервуд». Вечером на сцене появятся Митя Фомин, Ваня Дмитриенко и Манижа. На каждое отделение концерта нужно будет пройти онлайн-регистрацию.

Кроме того, в субботу в 14:00 на крыше павильона «Рабочий и колхозница» горожане смогут посетить спектакль-сторителлинг «Москва: любить нельзя оставить» Театра Константина Кожевникова. Также в праздничный уикенд будет свободным вход в Музей ВДНХ — там в 12:00 и 14:00 будут проводить экскурсию «Музей ВДНХ — страница истории Москвы».

В выходные дни с 11:00 до 16:00 на площадках и верандах «Детского посольства» состоятся бесплатные мастер-классы, спортивные игры, концерты и спектакли. Для их посещения предварительная запись не потребуется.

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«Москва космическая»

Сайт музея Космонавтики

В честь Дня города Музей космонавтики подготовил для своих посетителей целую программу мероприятий. В ней — экскурсии по выставке «Первый», где собраны подлинные предметы, связанные с жизнью первого космонавта Юрия Гагарина; экскурсии по выставке «1960-е. Москва космическая», которая продолжает выставку «Первый»; экскурсии по основной экспозиции Музея космонавтики и Дома-музея академика С.П. Королева.

Для всех желающих также подготовили онлайн-программу. Ознакомиться с ней подробнее можно на сайте музея.

11 и 12 сентября вход в музей будет свободным, но бесплатный билет в него нужно оформить заранее на сайте, нажав кнопку «Купить билет» и выбрав нужную дату. Посещение возможно только для граждан с действующим QR-кодом или отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов до момента посещения экспозиций.

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«Цветочный джем»

На День города москвичи и гости столицы смогут посетить фестиваль городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем». Все желающие смогут увидеть тысячи деревьев, кустарников и цветов, попробовать необычные блюда, купить варенье и джем, а также покататься на каруселях. В этом году в Московском регионе расцвели более 30 садов: 19 площадок разместили в городских округах, а 12 — в центре Москвы.

В рамках фестиваля пройдет конкурс любительских цветников: 11 сентября садоводы в команде до двух человек или в одиночку будут создавать свои ландшафтные проекты. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо зарегистрироваться заранее.

Ралли ретро-автомобилей «Ночная Москва»

В субботу, 11 сентября от гостиницы «Украина» по московским улицам отправятся более 30 ретро-автомобилей. Заранее неизвестно, какие авто будут участвовать в заезде, но в прошлые годы зрители могли увидеть «Волги», «Победы», «Чайки» и другие машины.

Ралли будет тематическим: в этом году участникам и зрителям предлагают одеться в космическом стиле. На точке старта — у гостиницы «Украина» — можно будет детально рассмотреть ретро-автомобили.

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Концерт классической музыки

В Светлановском зале Московского международного Дома музыки состоится концерт симфонического оркестра «Русская филармония» — «Классика энерджи. Разрушая стереотипы». Там прозвучат классические и современные композиции московских композиторов в честь 874-летия столицы.

Мероприятие пройдет в субботу 11 сентября с 14:30 до 16:30. Вход свободный, при наличии QR-кода. Предварительно необходимо зарегистрироваться на сайте.

Фестиваль пешеходных прогулок от Музея Михаила Булгакова

11 и 12 сентября жители Москвы и гости столицы смогут погулять по булгаковским маршрутам и увидеть эти места глазами известного писателя. Экскурсоводы готовы познакомить горожан с окрестностями Большой Садовой и рассказать, что скрывалось за суматохой советских учреждений, какие порядки царили на коммунальных кухнях. Также в эти дни можно бесплатно посетить Музей Михаила Булгакова — для этого нужно забронировать бесплатный билет по ссылке. Пешеходные экскурсии с посещением музея будут начинаться 11 и 12 сентября каждый час с 13:00 до 17:00.

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Выставка «Нерукотворный град»

В субботу в честь Дня города в Доме-музее Марины Цветаевой проведут экскурсию по выставке «Нерукотворный град», которая рассказывает о Москве в эмигрантских произведениях Бунина, Куприна, Цветаевой и других писателей. На выставке посетители перенесутся в прошлое и постараются понять, что чувствовали эмигранты, навсегда покидая родной город.

Экскурсия начнется в 15:30, ее стоимость для взрослого человека — 300 рублей. Купить билеты можно по ссылке.

Праздничный салют

Традиционно в честь Дня города состоится праздничный салют. 11 сентября в 21:00 запускать фейерверки будут в административных округах и на территории столичных парков — всего 26 точек в городе. В частности, увидеть салют можно будет на Поклонной горе, на территории ВДНХ, в парке Горького, в усадьбе Воронцово и других местах.

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