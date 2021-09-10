РИАМО - 10 сен. Власти Москвы более 10 лет стараются работать по принципу клиентоцентричности. Главное – действовать в интересах жителей, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Еще 11 лет назад подавляющее число экспертов убедительно говорили нам, мэрии Москвы, что клиентоцентричность действий властей - это невозможно. Но мы не поверили и все 11 лет во главе с мэром (города Сергеем Собяниным – ред.) старались работать в направлении создания клиентоцентричного города, человекоцентричного города, города, удобного для горожан», - сказала Ракова.

Она отметила, что главный принцип клиентоориентированности государства - это действовать в интересах жителей, иногда принимаемые решения могут быть изначально непопулярными. По такому принципу выстроили работу МФЦ, реорганизуют систему здравоохранения, образования, благоустройства.

«Мы каждый день принимаем решения в отношении развития определенной территории. Часто там решения так просто нельзя принять», - заключила Ракова.