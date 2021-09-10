РИАМО - 10 сен. Ежегодно свыше 1,2 млн студентов и школьников пользуются картой москвича, которая предоставляет льготный проезд на транспорте, а также ряд скидок и других городских услуг, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Карта москвича — один из ключевых социальных проектов Москвы. Для города важно, чтобы она была по-настоящему полезной и давала возможность пользоваться теми опциями, которые нужны человеку в конкретной жизненной ситуации. Учащиеся школ, колледжей и вузов — это четверть всех держателей карты москвича», — уточнил гендиректор ГУП «Московский социальный регистр» Иван Бутурлин.

Он добавил, что, кроме бонусов, связанных с транспортом, и скидок, горожане получают возможности, которые помогают учиться и открывать для себя мегаполис.

Чаще всего карта москвича используется для льготного проезда на транспорте в черте города. В прошлом учебном году студенты и школьники совершили более 88 млн поездок.

Также карта используется как пропуск в учебное заведение, ей можно оплатить еду в столовой или буфете. Кроме того, она дает школьникам возможность бесплатно посещать свыше 100 музеев и галерей в рамках проекта «Музеи — детям».

Данный проект стартовал в 2017 году, за это время дети свыше 400 тыс. раз посетили экспозиции и выставки по карте москвича.