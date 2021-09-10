РИАМО - 10 сен. Зачастую непопулярные решения чиновников имеют в основе клиентоориентированность, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«С точки зрения государства клиентооцентричность - это умение слушать людей, слышать, но поступать так, что во главу угла поставлены их интересы. Даже если по-началу это не находит у людей поддержки и понимания», - сказала Ракова на Форуме социальных инноваций регионов.

Она отметила, что зачастую чиновникам приходится принимать сложные и непопулярные решения.

«Мы занимаемся развитием отрасли здравоохранения. Это требует инвестиций. <...> Мы вынуждены, создавая мощные новые крупные больной и поликлиники, закрывать морально устаревшие, а до новой поликлиники, даже самой качественной, нужно ехать 15-20 минут. И очень сложно принимать решение», - пояснила вице-мэр.

Она отметила, что таких примеров очень много.

«Действовать в интересах жителей - это главный принцип клиентоориентированности государства», - заключила Ракова.

IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве с 9 по 11 сентября. Его программа построена вокруг нескольких тем: здоровье, образование, карьера, долголетие, высокие технологии, счастье, социальная поддержка и будущее.