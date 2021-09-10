РИАМО - 10 сен. Российский премьер-министр Михаил Мишустин приехал на церемонию прощания с погибшим главой МЧС России Евгением Зиничевым, сообщает РИА Новости.

Прощание проходит в здании МЧС России в Москве. На него также приехали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампредседателя правительства страны Татьяна Голикова, министр финансов России Антон Силуанов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Похороны главы МЧС России пройдут в Санкт-Петербурге.

Зиничев погиб на 56-м году жизни. Трагедия случилась 8 сентября в Красноярском крае. Он пытался спасти режиссера Александра Мельника, упавшего в воду. Ему посмертно присвоили звание Героя России.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что глава МЧС до конца исполнил свой долг, спасая жизнь человека.

Также Андрей Воробьев назвал Евгения Зиничева героем, патриотом и очень выдержанным человеком.