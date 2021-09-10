РИАМО - 10 сен. Аэропорт Шереметьево изменил схемы взлета и посадки самолетов после жалоб жителей столицы и Московской области на «бесконечный адский авиашум», пишет газета «Коммерсант».

Жалобы на шум от аэропорта были отправлены в Росавиацию, Роспотребнадзор, Госдуму, а также президенту РФ Владимиру Путину.

При этом в Росавиации отметили, что данные изменения напрямую не связаны с данными обращениями, а основаны на пожеланиях авиакомпаний, которые работают с воздушной гаванью.

В аппарате российского президента отметили рост количества жалоб на шум от жителей, а также добавили, что «Красногорск географически и исторически расположен в границах аэродрома Шереметьево», там нет запретной зоны для полетов самолетов.

Также 9 сентября схему воздушного движения поменяли на всей Московской зоне единой системы Госкорпорации по организации воздушного движения в РФ (ОрВД) в рамках оптимизации, которая была принята в конце прошлого года.

Данная зона охватывает почти две трети европейской части России включает в себя свыше 100 аэродромов.