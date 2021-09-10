РИАМО - 10 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что давно был знаком с руководителем МЧС России Евгением Зиничевым, а также много с ним общался. Кроме того, губернатор отметил, что глава МЧС ушел как герой, сообщает «360».

Воробьев в пятницу приехал проститься с погибшим Зиничевым. Церемония проходит в столице.

«Я познакомился с ним достаточно давно, общались. Понятно, что МЧС — родная структура для нас. Его поступки, акции, в которых он принимал участие по спасению, всегда были очень сложными. Ушел он как герой», — отметил губернатор.

Он добавил, что Зиничев был очень выдержанным человеком и патриотом.

Глава российского МЧС погиб 8 сентября, ему было 55 лет. Трагедия произошла в Красноярском крае, где он прыгнул в воду, пытаясь спасти упавшего режиссера Александра Мельника.

Президент РФ Владимир Путин 9 сентября присвоил Евгению Зиничеву посмертно звание Героя России.