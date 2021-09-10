РИАМО - 10 сен. В лесу на территории новой Москвы нашли мужчину, который сломал там ногу, пострадавшего госпитализировали, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

9 сентября по пути из садового товарищества «Родник» в сторону реки Нары мужчина упал и сломал ногу. Пострадавший позвонил в службу-112 Москвы. При этом мужчина не знал своего точного местоположения.

На его поиски были высланы расчеты пожарных, кинологи, спасатели Московского авиацентра и волонтеры движения «ЛизаАлерт».

Около 1 часа ночи мужчину нашли и эвакуировали на квадроцикле. Пострадавшего доставили в больницу.