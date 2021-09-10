РИАМО - 10 сен. Завершился прием заявок на конкурс «Московская реставрация». На конкурс было подано более 60 заявок, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия столицы.

«В этом году на реставрационный конкурс правительства Москвы подано более 60 заявок. Например, в список вошли такие исторические объекты, как дом купца Быкова на 2-й Брестской улице, ГЭС-2, скульптурные композиции жилых домов на площади Гагарина», — сказала заммэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она добавила, что студенческие проекты рассмотрят в отдельной номинации. Кроме того, один из победителей конкурса будет выбран в ходе голосования в проекте «Активный гражданин».

В рамках конкурса предоставлены разные объекты культурного наследия. Это монументальное искусство, городские усадьбы, культовое зодчество, ландшафтная архитектура и так далее. На конкурсе определяют самые значимые реставрационные проекты, которые были реализованы в 2020-2021 годах, их авторов поощрят.

На конкурсе представлены следующие основные номинации: «За высокое качество ремонтно-реставрационных работ», «За научно-исследовательскую работу и/или научно-методическое руководство», «За лучший проект реставрации и/или лучший проект приспособления к современному использованию», «За лучшую организацию ремонтно-реставрационных работ».

Руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов отметил, что в состав жюри входят опытные эксперты. Победителей конкурса наградят в декабре.

За 10 лет награды конкурса получили почти 400 лауреатов, которые приняли участие в реставрации 182 архитектурных памятников.