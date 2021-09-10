РИАМО - 10 сен. В Наро-Фоминском округе полицейские задержали строителя, который подозревается в краже у работодателя ювелирных украшений на сумму свыше 500 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

«В дежурную часть УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу поступило заявление от местной жительницы о том, что из ее дома в поселке Новая Ольховка похищены ювелирные украшения на сумму более 500 тыс. рублей», – отметила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.

По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

«По горячим следам полицейские установили и задержали 38-летнего жителя Липецкой области, подозреваемого в совершении противоправного деяния», – сказала Петрова.

По ее словам, мужчина показал, где спрятал украденные украшения. Похищенное было передано законной владелице.

По версии следствия, строитель делал ремонт фасада дома и, когда женщина ненадолго ушла, злоумышленник подставил лестницу к балкону второго этажа, залез в дом и украл золотые украшения.

Петрова добавила, что суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу.