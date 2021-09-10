РИАМО - 10 сен. Из-за проведения ремонтных работ на улицах 4 административных округов столицы изменится схема движения транспорта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С 20 по 30 сентября это коснется участка на Большой Никитской улице у дома 11/4, строения 1. С 20 сентября по 1 декабря из-за работ по строительству Большой кольцевой линии метро будет ограничено движение на участках 5-го проезда Марьиной Рощи и Шереметьевской улицы.

С 20 сентября по 20 декабря изменится схема движения по Крылатской улице. На улице Кубинка с 20 сентября по 3 декабря будут вестись инженерные работы, из-за этого будет частично занята 1 полоса дороги. Ограничения затронут несколько участков улицы.

Кроме того, на Машкинском шоссе в районе владения 44 будет ограничено движение с 20 сентября до 20 ноября. На тот же период времени перекроют участок дублера Ленинградского проспекта в сторону области в районе пересечения с улицей Алабяна. На оставшейся части дороги будет двустороннее движение.

20 сентября в Линейном проезде специалисты преступят к инженерным работам. Из-за этого на участках Линейного и Локомотивного проездов ограничат движение. Еще на улице Алексея Свиридова будет введено одностороннее движение в сторону Кутузовского проспекта с 20 сентября по 30 ноября.​