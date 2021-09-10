РИАМО - 10 сен. В преддверии Дня города рабочие промыли тоннели, мосты, фонтаны, памятники и другие столичные объекты, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

День рождения Москва будет отмечать 11 и 12 сентября.

«Проведены масштабные работы, которые включают промывку, покраску и текущий ремонт объектов городской инфраструктуры», - добавил Бирюков.

Он подчеркнул, что каждый объект промывают по спецтехнологии, рабочие используют нейтральные растворы. При этом особое внимание уделяется мелким деталям памятников и фонтанов, которые очищают вручную.

По его словам, дорожные службы города провели работы по промывке знаков, информационных щитов, указателей, пешеходных ограждений и других объектов на улицах мегаполиса.

Перед осенне-зимним периодом в Москве прошла первая мойка дорог и тротуаров, работы провели с применением специального шампуня, который безвреден для окружающей среды и покрытия дорог. С помощью этого средства рабочие смывают мазутные, масляные пятна и иные загрязнения.

Бирюков уточнил, что ко Дню города также привели в порядок московские цветники. При этом особое внимание было сосредоточено на клумбах в центре мегаполиса, на развязках МКАД, вдоль магистралей, проспектов, а также в зонах отдыха, которые находятся рядом с основными трассами.