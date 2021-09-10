РИАМО - 10 сен. Новые виртуальные лаборатории по биологии и физике появились в библиотеке «Московской электронной школы» (МЭШ). Теперь ученики могут провести эксперименты по электростатике, магнитостатике и электромагнетизму, а также узнать о строении клеток, сообщает пресс-служба департамента образования и науки столицы.

Виртуальные лаборатории МЭШ являются современным инструментом для познавательных экспериментов, которые помогают ученикам совершенствовать знания и навыки.

Учитель физики школы №1539 Екатерина Маркова отметила, что виртуальные лаборатории позволяют школьникам не просто в игровом формате лучше познакомиться с предметом, но и с точностью воспроизводить работу сложного оборудования.

«В «Шкафу» лаборатории находятся все приборы для проведения опытов по изучению электрических и магнитных полей на уроках. Мои ученики уже оценили систему подсказок в лаборатории: они помогают им ориентироваться в названиях приборов», – сказала Маркова, добавив, что виртуальная лаборатория по физике делает уроки технологичнее.

Лаборатория помогает при подготовке к урокам вне зависимости от места нахождения. Также она дала возможность для широкого спектра работы над проектами.

Оценила новую виртуальную лабораторию и учитель биологии школы №1231 им. В.Д. Поленова Ольга Мухитова.

«Лаборатория по биологии содержит множество симуляторов для проведения исследований и экспериментов, а лабораторные работы представлены в удобном 3D-формате и позволяют видеть в режиме реального времени все изменения модели и ее свойств. Например, с помощью виртуального микроскопа ребята могут рассмотреть отдельные клетки, узнать их строение», – рассказала Мухитова.