РИАМО - 10 сен. В поселке Воскресенское Новомосковского административного округа столицы появится детская школа искусств, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Рабочая группа Градостроительно-земельной комиссии города по вопросам градостроительной деятельности, возглавляемая заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андреем Бочкаревым, согласовала внесение изменений в правила землепользования и застройки столицы в отношении территории по адресу: поселение Воскресенское, поселок Воскресенское (НАО).

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, на земельном участке ориентировочной площадью 0,62 га планируют разместить детскую школу искусств общей площадью порядка 5580 кв. м.

Объект включили в Адресную инвестиционную программу столицы.