РИАМО - 10 сен. Жители столицы теперь могут не только записать ребенка в детский сад онлайн, но так же подать все необходимые документы. Кроме того, родителям не нужно приносить в образовательные учреждения медицинские карты детей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Нам очень важно развивать электронные сервисы, особенно в сфере образовательных услуг, чтобы экономить время родителей. Уже несколько лет, например, заявление на запись в детский сад можно подать онлайн, но все последующие этапы — заключение договора с организацией и заявление о зачислении — приходилось оформлять очно. Теперь же весь процесс доступен онлайн, и у родителей освободится время на более важные вещи. В следующем учебном году планируется запустить эту возможность и по зачислению в первый класс», — сказала председатель городского комитета государственных услуг Елена Шинкарук.

В этом году отменили бумажные справки о болезни детей для школ и детских садов. Также родителям не нужно приносить в образовательные учреждения медицинские карты детей, они теперь находятся в электронном виде.

С этого года родители малышей могут дистанционно оформить компенсацию части родительской платы за посещение детского сада. Так, пакет документов в образовательное учреждение не нужно приносить лично, родителям достаточно будет заполнить специальное заявление на mos.ru. ​