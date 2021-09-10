РИАМО - 10 сен. За первые 6 месяцев этого года столица увеличила экспорт готовой мясной продукции на 27,86 млн долларов США, что на 20,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В 2020 году из столицы экспортировали товаров на 23,09 млн долларов, что на 24,2% выше показателя января-июня 2019 года 22,43 млн долларов).

«Ранее зарубежные партнеры импортировали в основном мясо и субпродукты столичного производства, в первом полугодии выполнены поставки на 29,6 млн долларов США. Теперь отмечается увеличение спроса на готовые мясные изделия, в отчетном периоде экспортировано товаров на 27,86 млн долларов», — отметил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что общий экспорт всей столичной продукции из мяса составил 57,46 млн долларов.

С января по июнь мясные товары были проданы в страны ближнего зарубежья — Казахстан, Азербайджан, Беларусь, Кыргызстан. Также российская столица поставляет товары на рынки дальнего зарубежья, например, во Вьетнам, Молдову, Панаму и Гонконг.

Свыше половины поставок готовой мясной продукции приходится на колбасные изделия. Так, в январе-июне текущего года ее продали на 17,47 млн долларов, за аналогичный период прошлого года — на 14,62 млн, а за полгода 2019 года - 13,9 млн.

«Если говорить о других видах мясной продукции столичного производства, то хотелось бы выделить экспорт мяса и субпродуктов. В этой товарной категории наиболее значительный рост показала замороженная говядина, поставки которой выросли с 3,31 млн долларов в первом полугодии 2019 года до 11,05 млн долларов в аналогичном периоде 2021 года», — уточнил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.​