РИАМО - 10 сен. С 15 сентября социально ориентированные НКО смогут подать заявку на конкурс грантов «Москва – добрый город», сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Проекты НКО, получившие финансирование в 2019 и 2020 годах, прекрасно вписались в социальную поддержку города. Некоммерческие организации являются нашими партнерами в помощи горожанам. Нам важно, чтобы как можно больше представителей НКО могли принять участие в конкурсе грантов и получить финансирование для реализации проектов», - уточнила Ракова на площадке Форума социальных инноваций регионов.

Она пояснила, что власти столицы вместе с представителями НКО и благотворительными фондами обсудили возможность сделать конкурс более доступным и открытым, усовершенствовали его условия.

По ее словам, конкурс пройдет в несколько этапов. С 15 сентября по 19 октября принимаются заявки от НКО. 30 ноября планируется подвести итоги.

«Одно из самых главных нововведений – увеличение минимального размера суммы гранта в 2 раза: с 500 тыс. до 1 млн рублей», - добавила вице-мэр.

Она подчеркнула, что власти Москвы приняли решение о том, что теперь претендовать на грант может НКО, зарегистрированная в городе от 1 года, а не от 1,5 лет, как было ранее.

На выплату данных грантов в столице было выделено 400 млн рублей. Социально ориентированные НКО смогут подать заявку на грант по одной из трех категорий: крупного размера – более 5 млн рублей, среднего размера – от 1 до 5 млн рублей и малого размера – до 1 млн рублей.