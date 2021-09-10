РИАМО - 10 сен. Благодаря Всероссийской переписи населения, которая пройдет в октябре-ноябре 2021 года, будут актуализированы устаревшие данные о национальном составе Байкальского региона. Эксперты уверены, что это послужит серьезным импульсом его развития. Об этом сообщает пресс-служба переписи.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Иркутской области проживало около 2,43 млн человек, в том числе 2,14 млн русских и 78 тыс. бурят. Численность коренных малочисленных народов, населяющих отдаленные районы региона, – эвенков и тофаларов – составляла, соответственно, 1272 и 678 человек. В Республике Бурятия во время последней переписи населения проживали 972 тыс. человек: 631 тыс. русских, 287 тыс. бурят, а также представители малочисленных народов: 3579 сойотов и 2974 эвенка.

«В анкетах предстоящей в октябре-ноябре переписи населения содержится 23 пункта. Все они имеют большое значение, но для России в целом и для Байкальского региона в частности особое значение имеют вопросы, касающиеся национальности и языка. Необходимо понимать тенденции, которые переживают народы, населяющие нашу страну, чтобы государство могло обеспечить их этнокультурные интересы – те права, которые зафиксированы в Конституции», — сказал главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН ИЭА, председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты РФ Владимир Зорин.

Поэтому так много внимания уделяется переписи жителей труднодоступных и отдаленных территорий, в том числе населенных представителями коренных малочисленных народов. В Байкальском регионе это эвенки, тофалары и сойоты, которые по сей день ведут традиционный образ жизни вдали от дорог и иных благ цивилизации.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг.