РИАМО – 10 сен. Среди участников проекта «Московское долголетие» преобладают женщины в возрасте 60-75 лет, доля мужчин от общего числа посетителей занятий в настоящее время составляет около 8%, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения города.

Всего за время действия проекта «Московское долголетие» его участниками стали около 380 тыс. горожан старшего возраста. ​

С момента своего основания проект был преимущественно женским. Его костяк составляли москвички в возрасте 60-75 лет. Сначала мужчины составляли около 15% от общего числа участников, однако когда «Московское долголетие» из-за эпидемиологических условий перешло на удаленный формат, их доля снизилась примерно до 8%.

Занятия проекта посещают представители разных возрастных групп. Так, самой старой участнице — 96 лет, а около 10% участников — старше 80 лет.

«Московское долголетие» активно развивается. В 10 административных округах столицы создано 29 групп по направлениям «Футбол» и «Мини-футбол». Это занятия для мужчин, в СВАО на регулярной основе проводятся товарищеские матчи участников проекта с местными командами. ​