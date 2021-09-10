РИАМО – 10 сен. Среди участников «Московского долголетия» самыми популярными онлайн-занятиями стали гимнастика, занятия по красоте и стилю, а из очных — скандинавская ходьба, фитнес и занятия на тренажерах, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения города.

Среди онлайн-занятий наиболее популярной стала гимнастика, которую посещают 25% участников проекта. За ней следует «Красота и стиль» - 10%, далее — «Здорово жить» — 9%.

С 21 июля текущего года возобновились занятия на свежем воздухе. Среди них самое популярное занятие — скандинавская ходьба, ее посещают 30% участников. Гимнастикой увлеклись 18% участников проекта, предпочитающих тренировки на свежем воздухе. Фитнес и тренажеры выбрали 16% участников, а общую физическую подготовку – 11%, танцы – 10% от общего числа участников.

Проект активно развивается. Так, в этом году открыли занятия по петанку и большому теннису. Также для представителей старшего поколения доступно большое количество танцевальных групп — от спортивных до бальных.

Среди необычных занятий можно выделить «Школу пчеловода», китайскую живопись и тунисское вязание. ​