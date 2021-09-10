РИАМО - 10 сен. Соискателю перед собеседованием необходимо изучить запросы потенциального работодателя и быть готовым объяснить, почему он подходит на данную вакансию. Об этом РИАМО сообщила генеральный директор HR-компании «Кадровые решения» Наталья Матрехина.

Показать свою силу

«К каждому собеседованию нужно готовиться. Внимательно изучить компанию, отзывы о ней, где расположен офис, сколько времени вам понадобится, чтобы добраться до него. Нужно внимательно изучить саму вакансию: какие требования выдвигают, насколько я им соответствую, почему я так считаю?» - сказала Матрехина.

Она подчеркнула, что на каждую строчку требований и обязанностей в тексте вакансии необходимо подготовить ответ и рассказать на собеседовании, почему вы соответствуете запросам работодателя и почему справитесь с будущими задачами.

«Вытаскивайте» из себя весь опыт, тренинги и курсы, все свои истории успеха и достижения с конкретными результатами. Многие забывают, что у рекрутера нет задачи вас пытать, вытаскивать все ваши сильные стороны. Это задача соискателя – показать себя с лучшей стороны, указать сильные черты, достижения», - отметила специалист.

Матрехина добавила, что самопрезентация - это не хвастовство, а интересный и доказательный рассказ о себе и своем профессиональном опыте.

К чему готовиться на собеседовании

Также специалист перечислила неизменный топ вопросов, которые задают на собеседовании соискателям. В частности, их просят рассказать о себе, назвать свою профессиональную гордость и неудачу.

Помимо этого, работодатели интересуются, почему человек ушел с предыдущего места работы, что он считает важным для себя в работе, а также по каким критериям выбирает новое место работы.

Эксперт предупредила, что на собеседовании нельзя молчать, врать, грубить, переходить на личности, ругать своего прошлого руководителя, работодателя или коллег.

Также при подготовке к встрече с рекрутером нужно уделить внимание своему внешнему виду.

«Про дресс-код советую спрашивать в тот момент, когда вас приглашают на собеседование по телефону. Если забыли это уточнить, то можно посмотреть фото сотрудников на сайте компании. Если вы совсем ничего не узнали заранее, то оденьтесь в классическом стиле: деловой костюм, светлая рубашка или блузка», - заключила Матрехина.