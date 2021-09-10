РИАМО - 10 сен. Минфин России организовал выставку в рамках V Московского финансового форума. Экспозиция положила начало большому художественно-документальному проекту, посвященному триумфу отечественной художественной промышленности и ювелирных фирм на всемирных выставках в XIX – начале XX веков. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

На форуме, который прошел 8 сентября, была организована выставка «Минфин России у истоков российского выставочного движения. Триумф русского ювелирного искусства». Главным экспонатом стала реплика Большой императорской короны Российской империи. Оригинал короны хранится в Алмазном фонде страны.

Выставку организовали Минфин России и фонд развития художественной промышленности и ювелирного искусства.

В рамках проекта, посвященного истории русского ювелирного искусства, будет освещена роль Минфина России, министров финансов Егора Канкрина и Сергея Витте в организации первых отечественных выставок, участие в них ювелирных фирм Карла Фаберже, Павла Овчинникова.

Экспозиция была посвящена юбилейным датам этого года: 190-летию первой Мануфактурной выставки в Москве, 170-летию первой международной выставки в Лондоне, 125-летию главной выставки Российской империи в Нижнем Новгороде, 175-летию Карла Фаберже и 300-летию Российской империи.

На выставке, помимо императорской короны, были представлены памятные медали «Монетные дворы России», коллекция женских украшений по эскизам Карла Фаберже, изделия творческой мастерской Николая Балмасова, камнерезная студия «Рифей», ювелирный дом «Аргентов», ювелирный дом Axenoff, ювелирный завод Rodis.