РИАМО - 10 сен. В здании МЧС России в Москве началась церемония прощания с главой министерства Евгением Зиничевым, передает корреспондент РИАМО.

На церемонию прощания приехали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампредседателя правительства страны Татьяна Голикова, министр финансов России Антон Силуанов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В центре зала стоит фотография Зиничева, вокруг сидят близкие люди министра. Около снимка лежат цветы.

Зиничев погиб 8 сентября в Красноярском крае на 56-м году жизни. Он пытался спасти режиссера Александра Мельника, который упал в воду.

Президент страны Владимир Путин присвоил ему посмертно звание Героя России.

Похоронят Зиничева в Санкт-Петербурге.

Ранее соболезнования родным и близким Зиничева выразили президент страны Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Президент подчеркивал, что погибший глава МЧС до конца исполнил свой долг, спасая жизнь другого человека.

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