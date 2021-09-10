РИАМО – 10 сен. Участники «Московского долголетия» нашли много преимуществ в онлайн-формате проекта, так как это позволяет экономить время на дорогу и можно заниматься находясь на даче, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения города.

79,2% участников проекта считают, что онлайн-занятия позволяют не тратить время на дорогу, 78% довольны возможностью выбирать преподавателей на свой выбор.

Около 60% участников проекта оценили возможность заниматься в рамках «Московского долголетия» находясь на даче.

Занятия в рамках проекта «Московское долголетие» перевели в дистанционный формат из-за пандемии коронавируса. С 21 июля 2021 года занятия на свежем воздухе были возобновлены, это стало возможно благодаря высоким темпам вакцинации участников проекта. Так, в нем сейчас активно принимает участие около 70 тыс. горожан старшего поколения.

Однако для участников проекта продолжают проводить дистанционные занятия.

Всего за время действия проекта «Московское долголетие» его участниками стали около 380 тыс. горожан старшего возраста. ​