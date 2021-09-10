РИАМО - 10 сен. Утром в пятницу загруженность столичных дорог составляет 4 балла из 10, вечером на дорогах могут образоваться пробки в 8 баллов, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Движение затруднено на Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов, Волгоградском проспекте.

Днем пробки на столичных дорогах прогнозируются до 5 баллов, вечером – 7-8 баллов.

Движение в вечерний час пик может осложниться из-за дорожных работ на Волоколамском шоссе, МКАД, проспекте Мира, Пятницком, Дмитровском и Варшавском шоссе.